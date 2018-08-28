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In accordance with Section 25‑2505, Revised Statutes of Nebraska, a hearing will be held in the Dawes County City Council Chambers, 234 Main Street in Chadron, Nebraska at 9:00 A.M., Tuesday, September 18, 2018.
The purpose of this hearing is to inform the public and to hear any comments on the proposed acquisitions of the following tracts of land to wit:
Legal Description:
TOWNSHIP 31 NORTH, RANGE 51 WEST 6TH P.M., DAWES COUNTY, NEBRASKA
SECTION 8: SE1/4SE1/4
SECTION 9: A PARCEL OF LAND LOCATED IN SECTION 9, TOWNSHIP 31 NORTH, RANGE 51 WEST, OF THE 6TH PRINCIPAL MERIDIAN, IN DAWES COUNTY, NEBRASKA, SAID PARCEL BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS: COMMENCING AT THE NORTH QUARTER OF SECTION 8, TOWNSHIP 31 NORTH, RANGE 51 WEST, OF THE 6TH PRINCIPAL MERIDIAN, THENCE ALONG THE NORTH LINE OF THE NORTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 8, SOUTH 87°14’31” EAST, A DISTANCE OF 2,639.83 FEET TO THE NORTHWEST CORNER OF SAID SECTION 9, SAID POINT ALSO BEING THE POINT OF BEGINNING; THENCE ALONG THE NORTH LINE OF THE NORTHWEST QUARTER OF SAID SECTION 9, SOUTH 88°36’58” EAST,
A DISTANCE OF 2,610.34 FEET, TO THE NORTH QUARTER OF SAID SECTION 9; THENCE DEPARTING SAID NORTH LINE, SOUTH 00°29’36” EAST, A DISTANCE OF 1,519.97 FEET; THENCE SOUTH 05°49’19” WEST, A DISTANCE OF 809.69 FEET TO A POINT ON THE WEST LINE OF THE EAST HALF OF SAID SECTION 9; THENCE ALONG SAID WEST LINE, SOUTH 01°42’03” WEST, A DISTANCE OF 824.03 FEET; THENCE DEPARTING SAID WEST LINE, SOUTH 88°17’55” EAST, A DISTANCE OF 1,294.18 FEET TO THE EAST LINE OF THE WEST HALF OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 9; THENCE ALONG SAID EAST LINE, SOUTH 01°44’57” WEST, A DISTANCE OF 2,137.15 FEET TO THE EAST SIXTEENTH CORNER OF SAID SECTION 9 COMMON TO SECTION 16; THENCE ALONG THE SOUTH LINE OF THE SOUTHEAST QUARTER OF SAID SECTION 9, NORTH 88°28’01” WEST, A DISTANE OF 1,292.38 FEET TO THE SOUTH QUARTER OF SAID SECTION 9; THENCE ALONG THE SOUTH LINE OF THE SOUTHWEST QUARTER OF SAID SECTION 9, NORTH 88°28’04” WEST, A DISTANCE OF 2609.72 FEET TO THE SOUTHWEST CORNER OF SAID SECTION9; THENCE ALONG THE WEST LINE OF SAID SECTION 9, NOROTH 01°41’39” EAST, A DISTANCE OF 5,284.68 FEET, TO THE NORTHWEST CORNER OF SAID SECTION 9 AND TO THE POINT OF BEGINNING.
SECTION 17: E1/2NE1/4
CONTAINING APPROXIMATELY 505 ACRES.
Charla Rasmussen
Realty Coordinator
Nebraska Game and Parks Commission
Publish Aug. 29, 2018