The Chadron 7th grade boys won their team title, the 7th grade girls were the runners-up and both 8th grade teams finished third during the Quadrangular Track and Field Meets for middle school athletes in Scottsbluff and Gering on April 11.

Altogether, Junior Cardinals won 19 first places. Scottsbluff, Gering and Alliance also were involved.

One Chadron Middle School record was broken during this, the season’s first meet. It was by 8th grader Hannah Sprock, who threw the shot 33 feet, 1 ½ inches to break the record established by Danea Ray in 2010 by more than a foot.

The team standings and Chadron placings follow:

Girls’ 7th grade team standings--1, Scottsbluff, 177.16; 2, Chadron, 152; 3, Gering, 133.65; 4, Alliance, 76.16.

100—1, Addisyn Gruver, 13.56; 2, Rylan Barry, 13.85.

200—1, Addisyn Gruver, 28.61; 2, Rylan Barry, 29.45.6, Thauvunh Sayaloune, 32.99.

400—5, Jae Gooder, 1:20.66.

800—3, Cella Landen, 3:14.24.

1600—1, Gracie Calkins, 6:47.22; 2, Brynn Buskirk, 7:29.46; 4, Anabelle VanderMay, 7:43.36.

100 hurdles—1, Rylan Barry, 18.38.

4X100 relay—1, Chadron (Rylan Barry, Jezy Alcorn, Brynn Buskirk, Addisyn Gruver) 57.31.

4x400 relay—1, Chadron (Cella Landen, Jezy Alcorn, Annabelle VanderMay, Gracie Calkins) 5:32.53.

Shot put—5, Graycen O’Donnell, 18-9.

Discus—6, Morgan Bruhn, 52-0.

Long jump—1, Addisyn Gruver, 14-3; 5, Thaivunh Sayaloune,11-11.

Triple jump—3, Annabelle VanderMay, 23-0; 4, Morgan Bruhn, 21-6.

Girls’ 8th grade girls team standings—1, Gering, 215.82; 2, Scottsbluff, 200.91; 3, Chadron, 138.25; 4, Alliance, 42.

100—6, Zaylei Bates, 14.62.

200—4, Zaylei Bates, 30.40; 5, Jove Griese, 31.00.

400—3, Brylee Huffman, 1:12.18; 4, Alexandra Rasmussen, 1:12.32.

800—1, Alexandra Rasmussen, 3:06.43.

1600—1, Lillie Uhing, 6:32.16.

100 hurdles—2, Sophia Watson, 17.71; 2, Jove Griese, 18.61.

200 hurdles—2, Sophia Watson 33.01; 5, Jove Griese, 35.33.

4x100 relay—2, Chadron (Riah Fisher, Alex Rasmussen, Sophia Watson, Jove Griese), 56.49.

4x400 relay—1, Chadron (Riah Fisher, Sophia Watson, Brylee Huffman, Alex Rasmussen), 5:14.14.

Shot put—1, Hannah Sprock, 33-1. (Chadron Middle School record).

Discus—2, Hannah Sprock, 78-9.

Long jump—4, Zaylei Bates, 13-0.

Triple jump—6, Bristol Prado, 24-11.

Boys’ 7th grade team standings—1, Chadron, 73; 2, Scottsbluff 63; 3, Gering, 57; Alliance, 36.

100—1, Braylon Branson, 11.7; 3, Kacen Bach, 13.2.

200—1, Braylon Branson, 26.9; 2, Jayce Hoffman, 27.6; 6, Kacen Bach, 30.8.

800—4, Henrick Rider, 2:55.9.

1600—2, Hendrick Rider, 6:17.7; 3, Sam Kahl, 6:27.7; 4, Samson Sprague, 6:34.0.

100 hurdles—1, Johnathon Hoffman, 19.4.

200 hurdles—5, Johnathon Hoffman, 35.0.

4x100 relay—1, Chadron (Jayce Hoffman, Reid Griese, Kacen Bach, Braylon Branson), 53.4.

4x400 relay—3, Chadron, 5:09.5.

Discus—3. Steven Smith, 78-7.

Long jump—1, Jayce Hoffman, 17-4 ¾; 5, Reid Griese, 15-8; 6, Kacen Bach, 14-5 ½.

Triple jump—1, Jayce Hoffman, 34-8 ½; 3, Jaiven Catches, 30-10; 4, Johnathon Hoffman, 30-5.

High jump—2, Reid Griese, 4-8; 3, Haiven Catches, 4-8.

Boys’ 8th grade team standings—1, Scottsbluff, 83; 2, Gering, 56.5; 3, Chadron, 46; 4, Alliance, 44.5.

100—3 tie, Braden Wright, 12.4; 5, Marcus Dunbar, 12.9.

200—1, Baden Wright, 26.9; 6, Colin McCoy, 30.8.

400—2, Bricen Wright, 1:02.6; 6, Tobin Landen, 1:10.5.

1600—1, Kole Carnahan, 5:32.0.

100 hurdles—2, Kael Bennett, 19.9; 5, Mauro Sanchez-Quan, 21.4.

200 hurdles—5, Mauro Sanchez-Quan, 37.0; 6, Kael Bennett, 37.1.

4x100 relay—4, Chadron, 54.9.

4x400 relay—2, Chadron (Kole Carnahan, Marcus Dunbar, Braden Wright, Bricen Wright), 4:15.5.

Shot put—2, Tobin Landen, 39-7; 5, Brayden Linegar, 37-5 ½.

Discus—2, Tobin Landen, 104-10 ½.

Long jump—3, Marcus Dunbar, 17-2.

Triple jump—2, Bricen Wright, 34-8.