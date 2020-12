2020 Wrangler National Finals Rodeo Results

Average leaders: 1. Erich Rogers/Paden Bray, 60.1 seconds on seven head; 2. Luke Brown/Joseph Harrison, 34.8 seconds on six head: 3. Nelson Wyatt/Levi Lord, 36.4; 4. Jeff Flenniken/Tyler Worley, 37.2; 5. (tie) Clay Smith/Jade Corkill and Chad Masters/Wesley Thorp, 43.6; 7. Dustin Egusquiza/Travis Graves, 46.1; 8. Charly Crawford/Logan Medlin, 49.7; 9. Levi Simpson/Shay Dixon Carroll, 31.1 seconds on five head; 10. Andrew Ward/Buddy Hawkins II, 32.0; 11. Clay Tryan/Jake Long, 17.8 seconds on four head; 12. (tie) Cody Snow/Junior Nogueira and Brenten Hall/Chase Tryan, 27.9; 14. Colby Lovell/Paul Eaves, 42.8 seconds on three head: 15. Kolton Schmidt/Hunter Koch, 4.4 seconds on one head.