Friday's Local Sports Schedule

All Times Mountain
ECHL Hockey;Time
Idaho Steelheads at RC Rush;7:05 p.m.
Men's College Basketball;Time
BHSU vs. Arkansas Fort Smith (Oklahoma City);4:30 p.m.
SD Mines at Texas A&M-Kingsville;6 p.m.
Women's College Basketball;Time
Texas A&M International at BHSU;5:30 p.m.
Texas Permian Basin at SD Mines;7 p.m.
Junior Hockey;Time
Badlands Sabres at Gillette Wild;7:05 p.m.
High School Football;Time
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Class 9AA State Championship
DakotaDome, Vermillion
No. 1 Wall vs. No. 6 Parkston;9:30 a.m.
Class 11B State Championship
DakotaDome, Vermillion
No. 1 Winner vs. No. 3 Elk Point-Jefferson;1:30 p.m.
High School Volleyball;Time
Class AA SoDak 16
No. 16 Douglas at No. 1 SF Washington;4 p.m.
No. 15 Spearfish at No. 2 O'Gorman;4 p.m.