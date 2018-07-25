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The business sponsors on this page wish everyone involved at the 2018 Dawes County Fair good luck!

SCHEDULE OF EVENTS

***OPEN CLASS HALLS OPEN 9 AM – 8 PM (unless otherwise stated) ***

THURSDAY, JULY 26

7:30 a.m. - 4-H WORKING RANCH HORSE AND TRAIL CLASSES (CHECK-IN; SHOW TO BEGIN AT 8 a.m.) Working Ranch Horse, Dummy Roping, Breakaway Roping, and Trail, ARENA

FRIDAY, JULY 27

8 a.m. -1 p.m. - Open Class Check In, Dixie Eaton Building

8 a.m. - 4-H CAT SHOW (CHECK-IN AT 8 a.m.; JUDGING AT 8:30 a.m.; SHOW STARTS AT 9 a.m., VETTER BUILDING

12:30 p.m. - 4-H DOG SHOW (CHECK-IN; JUDGING TO BEGIN AT 1 p.m.), VETTER BUILDING

SATURDAY, JULY 28

7 a.m. - SECURITY FIRST BANK OF CHADRON AND CRAWFORD BREAKFAST

(Horse show participants, families, and spectators only), ARENA

7:30 a.m. - 4-H PERFORMANCE HORSE SHOW (CHECK-IN; SHOW TO BEGIN AT 8 a.m.) Halter, Showmanship, Green Broke, Pleasure, Horsemanship, Reining, Poles, Barrels, ARENA

5 p.m. - DAWES COUNTY FAIR BOARD HOG WRESTLING & CALCUTTA, ARENA

SUNDAY, JULY 29

2 p.m. - LAWN MOWER ASSOCIATION RACES, NORTH 40 TRACK

2 p.m. - DAWES COUNTY HALL OF FAME AWARDS, GRANDSTAND

3 p.m. - TRACTOR WEIGH-IN, GRANDSTAND

4 p.m. - ANTIQUE TRACTOR PULL, GRANDSTAND

HALL OF FAME AWARDS RECEPTION Served by Ponderosa Pals 4-H Club, 4 H DINING HALL

MONDAY, JULY 30

8:30 a.m. - DOORS OPEN FOR 4-H EXHIBIT CHECK-IN, 4-H BUILDING

9 a.m. - 2 p.m. - 4-H STATIC EXHIBIT INTERVIEW JUDGING, 4-H BUILDING

2:30-4 p.m. - STICK HORSE RACES Ages 6 & Under-No Fee, ARENA & GRAND STAND

4 p.m. - FREE POPSICLE-FARMER STATE BANK, GRANDSTAND

5 p.m. - YOUTH RODEO (GYMKHANA) Ages 7-10, 11-13, 14-18, ARENA

5-7 p.m. - 4-H CREATIVE CHEFS SILENT AUCTION, 4-H BUILDING

5:30 p.m. - 3-D ARCHERY SHOOT Open to ANY AGE, EAST END RACE TRACK

TUESDAY, July 31

8-9 a.m. - 4-H COMPANION ANIMAL SHOW CHECK-IN, VETTER BUILDING

9:30 a.m. - 4-H COMPANION ANIMAL SHOW, VETTER BUILDING

Followed by: 4-H EXOTIC ANIMAL SHOW, VETTER BUILDING

Followed by: 4-H RABBIT SHOW, VETTER BUILDING

LUNCH BREAK IMMEDIATELY FOLLOWING 4-H RABBIT SHOW

Followed by: 4-H POULTRY SHOW, VETTER BUILDING

4:30 p.m. - 4-H STATIC AWARD PHOTOS FOR CHAMPIONS/STATE FAIR, 4-H BUILDING

2-3 p.m. - MAKE IT & TAKE IT-for Kids, HENKENS/ROBERTS

5:30-6:30 p.m. - SMALL ANIMAL EDUCATION HOUR Come visit with the 4-H families about their furry and feathery pets to learn more about how they care for them, SHOW BARN

5 p.m. -  RANCH RODEO CALCUTTA, GRANDSTAND

6 p.m. - RANCH RODEO, GRANDSTAND

(Pre-register and pay by July 27, limited entries, $200 per four-person team)

Chairmen: Joe Lemmon, 430-5523, and Dan Rhembrandt, 430-2046

WEDNESDAY, AUGUST 1

8-10 a.m. - 4-H SWINE WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER

10-11 a.m. - 4-H GOAT AND SHEEP WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER

11 a.m. - Noon - 4-H BEEF WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER

1 p.m. - 4-H DAIRY CATTLE SHOW FOLLOWED BY DAIRY GOAT SHOW, VETTER BUILDING

1-4 p.m. - 4-H BOTTLE LAMB INTERVIEWS, SHOW BARN

3 p.m. - 4-H SWINE SHOW, VETTER BUILDING

5 p.m. - TOUGH TRUCK REGISTRATION, ARENA

5:30 p.m. - FREE ROOT BEER FLOATS-Sponsored by Security First Bank, GRANDSTAND

6:30 p.m. - TOUGH TRUCK SHOW & CALCUTTA, GRANDSTAND/ARENA

THURSDAY, AUGUST 2

7 a.m. FREE BREAKFAST-Bank of the West, OPEN AIR SHELTER

8:30 a.m. - 4-H SHEEP SHOW, VETTER BUILDING

Followed by: 4-H MEAT GOAT SHOW, VETTER BUILDING

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Followed by: 4-H BOTTLE LAMB AWARDS, VETTER BUILDING

Followed by: Livestock Sale Photos for Sheep, Goats, Small Animals, VETTER BUILDING

10 a.m. - 2 p.m. - FUN WITH 4-H FUN FOR THE WHOLE FAMILY!, EARL’S PARK Hands-on activities exploring different 4-H curriculum including science and technology, outdoor education, and healthy lifestyles.

1 p.m. - 4-H MARKET BEEF SHOW, VETTER BUILDING

Followed by: Livestock Sale Photos for Beef and Swine, VETTER BUILDING

3-4:30 p.m. - 4-H CREATIVELY DECORATED CAKES Check-in and interview judging, 4-H BUILDING

3-5 p.m. - 4-H BUCKET CALF INTERVIEWS, SHOW BARN

5 PM FREE SNO CONES from Chadron Federal Credit Union, EARL’S PARK

FREE WATERMELON from First National Bank of North Platte, EARL’S PARK

5:30-6:30 p.m. - GOAT, SHEEP, BUCKET CALF EDUCATION HOUR Learn more about taking care of a goat, sheep, bottle lamb or bucket calf and how to keep them healthy and happy!

6:30 p.m. - CREATIVE CAKES & PIES LIVE AUCTION, GRANDSTAND

7 p.m. - RUBBER CHECK RACE & CALCUTTA, GRANDSTAND

Please pre-register by Tuesday, July 31

Chairmen: Brooke Keim, 430-3163, Charlee Ebmeier, 430-4298, Dan Rhembrandt, 430-2873, and Jodi Reitz, 430-2560

FRIDAY, AUGUST 3

8:30 a.m. - 4-H BEEF SHOWMANSHIP, VETTER BUILDING

Followed by: 4-H BREEDING BEEF, STOCKER FEEDER, BUCKET CALF AWARDS, VETTER BUILDING

Noon - SMALL ANIMAL ROUND ROBIN, VETTER BUILDING

2 p.m. - LARGE ANIMAL ROUND ROBIN, VETTER BUILDING

4-6 p.m. - LIVESTOCK BUYERS SOCIAL, 4-H BUILDING

5:45 p.m. - CLOVER KID’S PARADE, VETTER BUILDING

6 p.m. - 4-H FOUNDATION MARKET LIVESTOCK SALE, VETTER BUILDING

After Sale -11:30 p.m. - FAIR DANCE, VETTER BUILDING

SATURDAY, AUGUST 4

8 a.m. - Noon - EXHIBIT CHECK OUT, 4-H BUILDING

ANIMAL PROJECTS RELEASED

9 a.m. - Noon - OPEN CLASS CHECK-OUT

FAIRGROUNDS/STALL CLEANUP - LIVESTOCK MEMBERS SHOULD HELP!

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