The business sponsors on this page wish everyone involved at the 2018 Dawes County Fair good luck!
SCHEDULE OF EVENTS
***OPEN CLASS HALLS OPEN 9 AM – 8 PM (unless otherwise stated) ***
THURSDAY, JULY 26
7:30 a.m. - 4-H WORKING RANCH HORSE AND TRAIL CLASSES (CHECK-IN; SHOW TO BEGIN AT 8 a.m.) Working Ranch Horse, Dummy Roping, Breakaway Roping, and Trail, ARENA
FRIDAY, JULY 27
8 a.m. -1 p.m. - Open Class Check In, Dixie Eaton Building
8 a.m. - 4-H CAT SHOW (CHECK-IN AT 8 a.m.; JUDGING AT 8:30 a.m.; SHOW STARTS AT 9 a.m., VETTER BUILDING
12:30 p.m. - 4-H DOG SHOW (CHECK-IN; JUDGING TO BEGIN AT 1 p.m.), VETTER BUILDING
SATURDAY, JULY 28
7 a.m. - SECURITY FIRST BANK OF CHADRON AND CRAWFORD BREAKFAST
(Horse show participants, families, and spectators only), ARENA
7:30 a.m. - 4-H PERFORMANCE HORSE SHOW (CHECK-IN; SHOW TO BEGIN AT 8 a.m.) Halter, Showmanship, Green Broke, Pleasure, Horsemanship, Reining, Poles, Barrels, ARENA
5 p.m. - DAWES COUNTY FAIR BOARD HOG WRESTLING & CALCUTTA, ARENA
SUNDAY, JULY 29
2 p.m. - LAWN MOWER ASSOCIATION RACES, NORTH 40 TRACK
2 p.m. - DAWES COUNTY HALL OF FAME AWARDS, GRANDSTAND
3 p.m. - TRACTOR WEIGH-IN, GRANDSTAND
4 p.m. - ANTIQUE TRACTOR PULL, GRANDSTAND
HALL OF FAME AWARDS RECEPTION Served by Ponderosa Pals 4-H Club, 4 H DINING HALL
MONDAY, JULY 30
8:30 a.m. - DOORS OPEN FOR 4-H EXHIBIT CHECK-IN, 4-H BUILDING
9 a.m. - 2 p.m. - 4-H STATIC EXHIBIT INTERVIEW JUDGING, 4-H BUILDING
2:30-4 p.m. - STICK HORSE RACES Ages 6 & Under-No Fee, ARENA & GRAND STAND
4 p.m. - FREE POPSICLE-FARMER STATE BANK, GRANDSTAND
5 p.m. - YOUTH RODEO (GYMKHANA) Ages 7-10, 11-13, 14-18, ARENA
5-7 p.m. - 4-H CREATIVE CHEFS SILENT AUCTION, 4-H BUILDING
5:30 p.m. - 3-D ARCHERY SHOOT Open to ANY AGE, EAST END RACE TRACK
TUESDAY, July 31
8-9 a.m. - 4-H COMPANION ANIMAL SHOW CHECK-IN, VETTER BUILDING
9:30 a.m. - 4-H COMPANION ANIMAL SHOW, VETTER BUILDING
Followed by: 4-H EXOTIC ANIMAL SHOW, VETTER BUILDING
Followed by: 4-H RABBIT SHOW, VETTER BUILDING
LUNCH BREAK IMMEDIATELY FOLLOWING 4-H RABBIT SHOW
Followed by: 4-H POULTRY SHOW, VETTER BUILDING
4:30 p.m. - 4-H STATIC AWARD PHOTOS FOR CHAMPIONS/STATE FAIR, 4-H BUILDING
2-3 p.m. - MAKE IT & TAKE IT-for Kids, HENKENS/ROBERTS
5:30-6:30 p.m. - SMALL ANIMAL EDUCATION HOUR Come visit with the 4-H families about their furry and feathery pets to learn more about how they care for them, SHOW BARN
5 p.m. - RANCH RODEO CALCUTTA, GRANDSTAND
6 p.m. - RANCH RODEO, GRANDSTAND
(Pre-register and pay by July 27, limited entries, $200 per four-person team)
Chairmen: Joe Lemmon, 430-5523, and Dan Rhembrandt, 430-2046
WEDNESDAY, AUGUST 1
8-10 a.m. - 4-H SWINE WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER
10-11 a.m. - 4-H GOAT AND SHEEP WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER
11 a.m. - Noon - 4-H BEEF WEIGH-IN & CHECK-IN, NORTH SIDE EVENT CENTER
1 p.m. - 4-H DAIRY CATTLE SHOW FOLLOWED BY DAIRY GOAT SHOW, VETTER BUILDING
1-4 p.m. - 4-H BOTTLE LAMB INTERVIEWS, SHOW BARN
3 p.m. - 4-H SWINE SHOW, VETTER BUILDING
5 p.m. - TOUGH TRUCK REGISTRATION, ARENA
5:30 p.m. - FREE ROOT BEER FLOATS-Sponsored by Security First Bank, GRANDSTAND
6:30 p.m. - TOUGH TRUCK SHOW & CALCUTTA, GRANDSTAND/ARENA
THURSDAY, AUGUST 2
7 a.m. FREE BREAKFAST-Bank of the West, OPEN AIR SHELTER
8:30 a.m. - 4-H SHEEP SHOW, VETTER BUILDING
Followed by: 4-H MEAT GOAT SHOW, VETTER BUILDING
Followed by: 4-H BOTTLE LAMB AWARDS, VETTER BUILDING
Followed by: Livestock Sale Photos for Sheep, Goats, Small Animals, VETTER BUILDING
10 a.m. - 2 p.m. - FUN WITH 4-H FUN FOR THE WHOLE FAMILY!, EARL’S PARK Hands-on activities exploring different 4-H curriculum including science and technology, outdoor education, and healthy lifestyles.
1 p.m. - 4-H MARKET BEEF SHOW, VETTER BUILDING
Followed by: Livestock Sale Photos for Beef and Swine, VETTER BUILDING
3-4:30 p.m. - 4-H CREATIVELY DECORATED CAKES Check-in and interview judging, 4-H BUILDING
3-5 p.m. - 4-H BUCKET CALF INTERVIEWS, SHOW BARN
5 PM FREE SNO CONES from Chadron Federal Credit Union, EARL’S PARK
FREE WATERMELON from First National Bank of North Platte, EARL’S PARK
5:30-6:30 p.m. - GOAT, SHEEP, BUCKET CALF EDUCATION HOUR Learn more about taking care of a goat, sheep, bottle lamb or bucket calf and how to keep them healthy and happy!
6:30 p.m. - CREATIVE CAKES & PIES LIVE AUCTION, GRANDSTAND
7 p.m. - RUBBER CHECK RACE & CALCUTTA, GRANDSTAND
Please pre-register by Tuesday, July 31
Chairmen: Brooke Keim, 430-3163, Charlee Ebmeier, 430-4298, Dan Rhembrandt, 430-2873, and Jodi Reitz, 430-2560
FRIDAY, AUGUST 3
8:30 a.m. - 4-H BEEF SHOWMANSHIP, VETTER BUILDING
Followed by: 4-H BREEDING BEEF, STOCKER FEEDER, BUCKET CALF AWARDS, VETTER BUILDING
Noon - SMALL ANIMAL ROUND ROBIN, VETTER BUILDING
2 p.m. - LARGE ANIMAL ROUND ROBIN, VETTER BUILDING
4-6 p.m. - LIVESTOCK BUYERS SOCIAL, 4-H BUILDING
5:45 p.m. - CLOVER KID’S PARADE, VETTER BUILDING
6 p.m. - 4-H FOUNDATION MARKET LIVESTOCK SALE, VETTER BUILDING
After Sale -11:30 p.m. - FAIR DANCE, VETTER BUILDING
SATURDAY, AUGUST 4
8 a.m. - Noon - EXHIBIT CHECK OUT, 4-H BUILDING
ANIMAL PROJECTS RELEASED
9 a.m. - Noon - OPEN CLASS CHECK-OUT
FAIRGROUNDS/STALL CLEANUP - LIVESTOCK MEMBERS SHOULD HELP!