RAPID CITY | Todd Taylor, 53, passed away January 28, 2022. A memorial service will be held at 1pm Tuesday, February 8, 2022 at Kirk Funeral Home in Rapid City, SD. Kirk Funeral Home is handling arrangements.
Todd Taylor
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RAPID CITY | Todd Taylor, 53, passed away January 28, 2022. A memorial service will be held at 1pm Tuesday, February 8, 2022 at Kirk Funeral Home in Rapid City, SD. Kirk Funeral Home is handling arrangements.
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