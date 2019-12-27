Local results: Basketball

High School Basketball
Friday's Scores
BOYS
Gayville-Volin 51, Andes Central/Dakota Christian 35
Mobridge-Pollock 55, Pine Ridge 52, OT
Hoop City Classic
Breckenridge, Minn. 66, Gregory 46
Collierville, Tenn. 68, Bridgewater-Emery 46
Houston, Tenn. 65, Mitchell 38
Twin Cities Academy, Minn. 70, Lower Brule 48
Yankton 63, Lynn English, Mass. 41
Hunkpapha Classic
Little Wound 54, Mandaree, N.D. 40
McLaughlin 70, White Shield, N.D. 65
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
White River vs. Howard, ccd.
GIRLS
Andes Central/Dakota Christian 67, Gayville-Volin 34
Hoop City Classic
Minneota, Minn. 45, Yankton 34
Hunkpapha Classic
Little Wound 55, Standing Rock, N.D. 45
Mandaree, N.D. 76, McLaughlin 53
Pine Ridge 65, Solen, N.D. 55
White Shield, N.D. 48, Takini 27