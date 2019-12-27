Local results: Basketball
agate

Local results: Basketball

High School Basketball

Friday's Scores

BOYS

Gayville-Volin 51, Andes Central/Dakota Christian 35

Mobridge-Pollock 55, Pine Ridge 52, OT

Hoop City Classic

Breckenridge, Minn. 66, Gregory 46

Collierville, Tenn. 68, Bridgewater-Emery 46

Houston, Tenn. 65, Mitchell 38

Twin Cities Academy, Minn. 70, Lower Brule 48

Yankton 63, Lynn English, Mass. 41

Hunkpapha Classic

Little Wound 54, Mandaree, N.D. 40

McLaughlin 70, White Shield, N.D. 65

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

White River vs. Howard, ccd.

GIRLS

Andes Central/Dakota Christian 67, Gayville-Volin 34

Hoop City Classic

Minneota, Minn. 45, Yankton 34

Hunkpapha Classic

Little Wound 55, Standing Rock, N.D. 45

Mandaree, N.D. 76, McLaughlin 53

Pine Ridge 65, Solen, N.D. 55

White Shield, N.D. 48, Takini 27

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