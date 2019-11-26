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FOOTBALL

SDFBCA Class 9B All-State Team

OFFENSE

Quarterback: Nate Tolley, Colman-Egan, Sr. (6-2, 171)

Fullback/Halfback: Hayden Reints, Langford Area, Jr. (5-7, 205)

Running back: Clayton Randall II, Herreid/Selby Area, Sr. (6-0, 182)

Running back: Eli Bowen, Colman-Egan, Sr. (5-9, 175)

Wide receiver: Zack Anders, Harding County, Sr. (5-11, 155)

Wide receiver: Tristan Abbott, Wolsey-Wessington, Jr. (6-3, 200)

Tight end: Dalton Voelker, Colman-Egan, Sr. (6-6, 230)

Line: Todd Oberle Jr., Herreid/Selby Area, Sr. (6-1, 203)

Line: Jarred Hicks, Kadoka Area, Sr. (5-11, 220)

Line: Tanner Horn, Wolsey-Wessington, Sr. (6-0, 190)

Line: Kelby Voelker, Colman-Egan, So. (6-2, 225)

DEFENSE

Line: Ty Hiller, Colman-Egan, Sr. (6-2, 190)

Line: Gage Carter, Faulkton Area, Sr. (6-3, 190)

Line: Chance Gregg, Herreid/Selby Area, So. (6-1, 220)

Line: Jaxon Doering, Alcester-Hudson, Jr. (6-2, 190)

Linebacker: Sam Adams, Harding County, Sr. (5-11, 215)

Linebacker: Eli Longville, Dell Rapids St. Mary, Sr. (5-9, 180)

Linebacker: Chase Hemmer, Colman-Egan, Sr. (5-9, 160)

Linebacker: Marcis Hausman, Estelline/Hendricks, Sr. (5-8, 170)

Back: Camden Hett, Harding County, Sr. (6-2, 185)

Back: Weston Geraets, Dell Rapids St. Mary, Sr. (6-3, 170)

SPECIAL TEAMS

Kicker: Noah Dennis, Dell Rapids St. Mary, Jr. (6-1, 215)

Punter: none.

Player: Derek Heitmann, Faulkton Area, Sr. (6-1, 180)

Player: Connor Libis, Dell Rapids St. Mary, Jr. (5-9, 150)

HONORABLE MENTION

Skyler Zomer, Wolsey-Wessington, Sr.; Ryker Hawkins, Colman-Egan, Jr.; Wade Begeman, Herreid/Selby Area, Sr.; Jade Berma, Sunshine Bible Academy, Sr.; Logan Wolles, Dell Rapids St. Mary, Sr.; Jordan Gall, Scotland, Jr.; Brevan Hooks, Wolsey-Wessington, Sr.; Alex MacArtney, Irene-Wakonda, So.; Gavin Spurrell, Irene-Wakonda, Jr.

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