Second Performance

Friday

Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nev.

Bareback riding: 1. Tilden Hooper, 87.5 points on Rafter G Rodeo’s Ankle Biter, $26,231; 2. Steven Dent, 87, $20,731; 3 Clayton Biglow, 86.5, $15,654; 4. (tie) Mason Clements and Kaycee Field, 85.5, $8,885 each; 6. Shane O’Connell, 84, $4,231; 7. Richmond Champion, 82; 8. (tie) Bill Tutor and Jake Brown, 81.5; 10. Will Lowe, 80.5; 11. Tim O’Connell, 80; 12. Caleb Bennett, 75.5; 13. Ty Breuer, 71; 14. (tie) Orin Larsen and Wyatt Denny, NT. Average standings: 1. Mason Clements,172 points on two head; 2. Kaycee Feild,171.5; 3.Clayton Biglow, 170.5; 4. Tilden Hooper, 170.5; 5. Shane O'Connell, 167. World standings: 1. Tim O'Connell, $197,250; 2. Caleb Bennett, $187,928; 3. Clayton Biglow, $166,320; 4. Kaycee Field; $145,561; 5. Orin Larsen, $140,655; 6. Steven Dent, $140,151; 7. Mason Clements, $139,151; 8. Tilden Hooper, $131,423; 9. Bill Tutor, $129,835; 10. Richmond Champion, $129,819; 11. Wyatt Denny, $113,728; 12. Jake Brown, $111,403; 13. Ty Breuer, $101,558; 14. Shane O'Connell, $94,393; 15. Will Lowe, $86,017.

Steer wrestling: 1. Tyler Pearson, 3.8 seconds, $26,231; 2. Will Lummus, 4.0, $20,731; 3. (tie) Scott Guenthner and Hunter Cure, 4.1, $13,327 each; 5. (tie) Blake Mindemann and Tyler Waguespack, 4.2, $5,500 each; 7. (tie) Curtis Cassidy, Bridger Chambers and Riley Duvall, 4.3; 10. Blake Knowles, 4.4; 11. Kyle Irwin, 4.5; 12. Nick Guy, 5.1; 13. Jacob Talley, 13.8; 14. Tanner Brunner, 18.2; 15. Ty Erickson, 29.7. Average standings: 1. Tyler Waguespack, 7.8 seconds on two head; 2. Blake Knowles, 8.2; 3. (tie) Will Lummus and Bridger Chambers, 8.3 seconds; 5. Kyle Irwin, 8.5. World standings: 1. Tyler Pearson, $133,856; 2. Will Lummus, $124,458; 3. Tyler Waguespack, $121,315; 4. Curtis Cassidy, $116,009; 5. Scott Guenthner, $115,650; 6. Hunter Cure, $107,037; 7. Blake Knowles, $106,188; 8. Bridger Chambers, $104,505; 9. Ty Erickson, $103,893; 10. Kyle Irwin, $98,660; 11. Tanner Brunner, $94,527; 12. Blake Mindemann, $93,592; 13. Jacob Talley, $90,717; 14. Riley Duvall, $87,643; 15. Nick Guy, $84,706.

Team roping:1. Clay Smith/Paul Eaves, 4.0 seconds, $26,231; Cody Snow/Wesley Thorp, 4.1, $20,731; 3. Rhen Richard/Quinn Kesler, 4.6, $13,327; 3. Bubba Buckaloo/Chase Tryan, 4.6, $13,327; 5. Aaron Tsinigine/Trey Yates, 4.8, $6,769; 6. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 4.9, $4,231; 7. Erich Rogers/Clint Summers, 5.4; 8. Derrick Begay/Cory Petska, 9.4; 9. Riley Minor/Brady Minor, 9.7; 10. Clay Tryan/Travis Graves, 14.6; 11. (tie) Dustin Egusquiza/Kory Koontz, Chad Masters/Joseph Harrison, Luke Brown/Jake Long and Lane Ivy/Buddy Hawkins II, NT. Average standings: 1. Kaleb Driggers/Junior Nogueira, 9.1 seconds on two head; 2. Bubba Buckaloo/Chase Tryan, 9.2; 3. Rhen Richard/Quinn Kesler, 10.3; 4. Erich Rogers/Clint Summers, 10.4; 5. Aaron Tsinigine/Trey Yates, 14.8. World standings (headers): 1. Kaleb Driggers, $155,413; 2. Clay Smith, $151,575; 3. Bubba Buckaloo, $127,990; 4. Clay Tryan, $122,785; 5. Cody Snow, $122,594; 6. Dustin Egusquiza, $116,396; 7. Luke Brown, $108,897; 8. Aaron Tsinigine, $100,814; 9. Chad Masters, $95,342; 10. Derrick Begay, $94,837; 11. Rhen Richard, $92,790; 12. Riley Minor, $91,554; 13. Erich Rogers, $85,123; 14. Tyler Wade, $83,145; 15. Lane Ivy, $77,458. World standings (heelers): 1. Junior Nogueira, $156,397; 2. Paul Eaves, $151,575; 3. Travis Graves, $118,928; 4. Wesley Thorp, $118,904; 5. Kory Koontz, $116,396; 6. Trey Yates, $115,208; 7. Joseph Harrison, $114,515; 8. Jake Long, $108,897; 9. Chase Tryan, $107,406; 10. Cory Petska, $101,294; 11. Clint Summers, $96,236; 12. Brady Minor, $90,361;13. Quinn Kesler, $88,906;14. Cole Davison, $76,252;15. Buddy Hawkins II, $74,451.

Saddle Bronc riding: 1. Cort Scheer, 92 points on Hi Lo ProRodeo’s Larry Culpepper, $26,231; 2. Ryder Wright, 88, $20,731; 3. Jake Wright, 87.5, $15,654; 4. Zeke Thurston, 85, $11,000; 5. (tie) Wade Sundell and Clay Elliott, 84.5, $5,500 each; 7. CoBurn Bradshaw, 83.5; 8. Jacobs Crawley, 81; 9. (tie) Isaac Diaz, Rusty Wright, Brody Cress, Sterling Crawley, Joey Sonnier, Taos Muncy and Chase Brooks, NS. Average standings: 1. Cort Scheer, 178.5 points on two head; 2. Wade Sundell, 169; 3. Zeke Thurston, 167; 4. CoBurn Bradshaw, 166.5; 5. Clay Elliott, 165; 6. Jake Wright, 164.5; 7. Jacobs Crawley, 163; 8. Ryder Wright, 88 on one head; 9. Rusty Wright, 84.5; 10. Joey Sonnier, 80.5; 11. Isaac Diaz, 78.5; 12. Taos Muncy, 78. World standings: 1. Ryder Wright, $195,809; 2. Jacobs Crawley, $183,601; 3. Cort Scheer, $164,304; 4. Rusty Wright, $151,800; 5. Zeke Thurston, $139,137; 6. Wade Sundell, $137,002; 7. Isaac Diaz, $134,740; 8. Brody Cress, $121,588; 9. Clay Elliott, $119,676; 10. CoBurn Bradshaw, $110,325; 11. Sterling Crawley, $108,748; 12. Jake Wright, $107,556; 13.Joey Sonnier, $89,114; 14. Taos Muncy, $88,790; 15. Chase Brooks. $86,141.

Tie-down roping: 1. Marty Yates, 7.6 seconds, $26,231; 2. Caleb Smidt, 7.8, $20,731; 3. (tie) Tuf Cooper and Ryle Smith, 8.0, $13,327 each; 5. Shane Hanchey, 8.1, $6,769; 6. Reese Riemer, 8.2, $4,231; 7. Tyson Durfey, 8.9; 8. Cooper Martin, 9.0; 9. Rhen Richard, 9.5; 10. Trevor Brazile, 9.7; 11. Sterling Smith, 10.8; 12. Cory Solomon, 14.5; 13. Matt Shiozawa, 18.2; 14. Jake Pratt and Ryan Jarrett, NT. Average standings: 1. Caleb Smidt, 15.4 on two head; 2. Marty Yates, 15.6; 3. Reese Riemer, 16.0; 4. Ryle Smith, 16.7; 5. Cooper Martin, 17.9 World standings: 1. Tuf Cooper, $158,095; 2. Shane Hanchey, $153,347; 3. Caleb Smidt, $146,932; 4. Tyson Durfey, $136,518; 5. Marty Yates, $136,040; 6. Reese Riemer, $120,390; 7. Ryle Smith, $117,095; 8. Jake Pratt, $111,063; 9. Cory Solomon, $110,002; 10. Trevor Brazile, $102,772; 11. Cooper Martin, $101,938; 12. Matt Shiozawa, $96,269; 13. Rhen Richard, $95,488; 14. Sterling Smith, $89,083; 15. Ryan Jarrett, $87,552.

Barrel racing: 1. Lisa Lockhart, 13.65 seconds, $26,231; 2. Amberleigh Moore, 13.67, $20,731; 3. Kylie Weast, 13.70, $15,654; 4. (tie) Tracy Nowlin and Jessie Telford, 13.74, $8,885 each; 6. Jessica Routier, 13.76, $4,231; 7. Tammy Fischer, 13.78; 8. Carman Pozzobon, 13.81; 9. Taci Bettis, 13.84; 10. Ivy Conrado, 13.88; 11. Hailey Kinsel, 13.97; 12. Nellie Miller, 14.06; 13. Stevi Hillman, 18.74; 14. Brittany Pozzi Tonozzi, 18.79; 15. Kelly Bruner, 28.66. Average standings: 1. Amberleigh Moore, 27.32 seconds on two runs; 2. Hailey Kinsel, 27.48; 3. Kylie Weast, 27.56; 4. Tracy Nowlin, 27.57; 5. Ivy Conrado, 27.66 World standings: 1. Hailey Kinsel, $229,065; 2. Nellie Miller, $167,826; 3. Lisa Lockhart, $159,746; 4. Brittany Pozzi Tonozzi, $147,267; 5. Amberleigh Moore, $140,588; 6. Kylie Weast, $131,600; 7. Ivy Conrado, $124,039; 8. Stevi Hillman, $120,232; 9. Tracy Nowlin, $116,150; 10. Taci Bettis, 113,692; 11. Jessica Routier, $112,935; 12. Jessie Telford, $107,227; 13. Tammy Fischer, $101,277; 14. Kelly Bruner, $100,515; 15. Carman Pozzobon, $96,947.

Bull riding: 1. Joe Frost, 90 points on Powder River Rodeo’s Misfire, $33,564; 2. Chase Dougherty, 84.5, $28,064; 3. Koby Radley, 84, $22,987; 4. Sage Kimzey, Parker Breding, Jeff Askey, Tyler Bingham, Dustin Bouquet, Roscoe Jarboe, Boudreaux Campbell, Garrett Tribble, Cole Melancon, Eli Vastbinder, Trevor Kastner and Trey Benton III, NS. Average standings: 1. Joe Frost, 177 points on two head; 2. Chase Dougherty, 168.5; 3. Trey Benton III, 88.5 on one; 4. Sage Kimzey, 88; 5. Roscoe Jarboe, 86. World standings: 1. Sage Kimzey, $327,756; 2. Parker Breding, $195,476; 3. Joe Frost, $155,381; 4. Chase Dougherty, $151,644; 5. Trey Benton III, $137,162; 6. Roscoe Jarboe, $130,737; 7. Koby Radley, $130,245; 8. Dustin Bouquet, $124,588; 9. Garrett Tribble, $118,995; 10. Jeff Askey, $117,387; 11. Boudreaux Campbell, $116,431; 12. Tyler Bingham, $111,583; 13. Cole Melancon, $109,973; 14. Eli Vastbinder, $105,114; 15. Trevor Kastner, $104,396.

All-around world standings: 1. Tuf Cooper, $263,184; 2. Trevor Brazile, $244,154; 3. Rhen Richard, $176,852; 4. Ryle Smith, $120,274; 5. Steven Dent, $119,006; 6. Curtis Cassidy, $103,237, 7. Paul Tierney, $82,868; 8. Jordan Ketscher, $71,659; 9. Marcus Theriot, $64,759; 10. Dakota Eldridge, $60,005.