Chadron High School Gold Honor Roll
Grade 12
Abigail Hyer, Anabel Gardner, Carstyn Hageman, Charlotte Toftum, Claire Margetts, Clark Riesen, Dominic Nobiling, Hailey Watson, Haley Mahr, Jay Milburn, Kaylie Elliot, Kellie Waugh, Mandelin Wollesen, Micah Stouffer, Moriah Hastings, Patrick Rust, Sydney Brown, True Thorne, Trysha Brierly
Grade 11
Abigail Gardner, Bristyn Cummings, Cole Madsen, Cooper Heusman, Dawnielle Dunbar, Grace Sorenson, Hunter Parks, Jonathan Vahrenkamp, Kaitlyn Jensen, Lauren Collins, Levi Glines, Madison Sandstrom, Madison Stein, Madisyn Hamar, Mikayla Wild, Savanna Sayaloune, Shea Bailey, Tate Ryan, Tyleigh Strotheide
Grade 10
Alexis Conboy, Allie Watson, Anika Burke, Briton Hyer, Cobie Bila, Dallas Kelso, Daniel Wellnitz, Elizabeth Harrison, Ella O’Brien, Emily Beye, Emma Cogdill, Eric Vahrenkamp, Garrett Glines, Hannah Walker, Jalei Marcy, Jameson Margetts, Jiesinh Sayaloune, Kaelee Long, Katelyn Diehl, Kayley Galbraith, Kelton Burbach, Kennady Stack, Kennedy Trueblood, Lani Gieseler, Madeline Pelton, Morgan Rutledge, Paige Denke, Raena Webster, Samantha Johns, Sawyer Haag, Taylyn Clark, Teagan Tidyman, Thomas Hughes, Zachary Wordekemper
Grade 9
Amber Yellowstone, Andrew Milburn, Angileena LaPorte, Ayla Kephart, Brendilou Armstrong, Brinnley Hudson, Cassidy Nesheim, Chayton Bynes, Claire Fox, Cody Hall, Garrett Reece, Jacey Garrett, Jacie Coupens, Jackson Smith, Joel Vahrenkamp, Kaylee Hughes, Kristin Rasmussen, Leila Tewahade
Lucas Ambrose, Luke Kahl, Macey Daniels, Madison Waugh, Maralee Rischling, Michael Sorenson, Olivia Reed, Raeleigh Bridges, Ryan Vahrenkamp, Sarah Jones, Shane Frye, Shawn Schremmer, Tatum Bailey
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Chadron High School Silver Honor Roll
Grade 12
Alexys Fernandez, Colton Olson, Daniel Dunbar, Isaiah DuMarce, Jacob Lemmon, Katie Lewin, Kayah Bynes, Kayla Schoeneberg, Keelynd Clinton, Lance Cattin, Luke Tiensvold, Mackenzie Scoggan, Madison Cogdill, Margaret Hughes, Mykenzie Waugh, Nicole Scarrow, Paige Carattini, Peyton Underwood, Scott Kendrick, Shawn Garvin, Shawn Raben, Shelby Blundell, Tamara Green, Taurie Pourier, Taya Leija, Trev Clements
Grade 11
Allie Ferguson, Amanda Dotson, Antonio Valencia, Blake Olson, Cloey Murdock
Cooper Wild, Curtiss Bruhn, Dawson Reitz, Diamond Little Thunder, Dillan Bolln-Sayaloune, Gregory Downing, Hailey Hallsted, Henry Bien, Jacob Wojcik, Katelyn Briggs, Kristian Bartlett, Lacey DeBock, Malia Burwell, Naleya Goings, Natalie Hankin, Seth O’Rourke, Shannon O’Rourke, Taylor Jackson, Trevor Berry, Wren Chamberlain, Zachary Collins
Grade 10
Aiden Vaughn, Ashley Orton, Hollie Morsett, Jadyn Cady, Johnathan Elliot, Joshua Fernau, Kadence Wild, Karalynn Sierra, Kaycee Kittell, Kyanna Fisher, Lateisha Ngoi, Lucidity Biernacki, Michael Gunwall, Michael Matt, Nathan Burch, Rebecca Menke, Spencer Blundell, Tallon Craig, Wyatt Camerlinck
Grade 9
Abbie Seymour, Aliyah Mills, Angelina Adams, Annamae Gardner, Attilio Sandona, Braydon Cockrell, Brianna Larsen, Carter Ryan, Collin Brennan, Dawson Dunbar, Dayton Richardson, Dylan Gieseler, Gaurav Chima, Jacksyn Behrends, Katie O’Donnell, Lanie Tiensvold, Leah Weber, Nicole Cover, Samantha Rozmiarek, Trace White, Tyler Kaus